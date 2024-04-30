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Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 1660 doldurulmuş makaron, 30 elektronik sigara, 23 elektronik sigara likiti ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreste arama yaptı.

Aramada 1660 doldurulmuş makaron, 30 elektronik sigara, 23 elektronik sigara likiti ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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