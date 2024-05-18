Gaziantep'te Sigara Kaçakçılarına Operasyon: 32 Gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı, piyasa değeri 1 milyon 67 bin 800 TL olan kaçak sigara ve çay ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 32 şüpheli şahsın adres ve araçlarında arama yapıldı. Aramalar sonucunda piyasa değeri 1 milyon 67 bin 800 TL olan gümrük kaçağı 17 bin 55 paket sigara ile 112 paket çay ele geçirildi.

Yakalanan 32 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP