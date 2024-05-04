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Samsun'da Narkotik Operasyonunda Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada bin 210 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 6,50 gram esrar, 0,99 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 7 adet tabanca fişeği, 27 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı ve 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.

Samsun'da narkotik suçlarla mücadele, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada bin 210 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca,2 adet kurusıkı tabanca,2 adet ruhsatsız tüfek, 6,50 gram esrar, 0,99 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 1adet esrarlı sigara,1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı,7 adet tabanca fişeği, 27 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Olaylarla ilgili 21 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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