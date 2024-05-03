Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar son bir hafta içerisinde 10 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca ve 12 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 32 adet silah, 14 adet şarjör, 679 adet fişek, 113 adet sentetik ecza maddesi, 17,53 gram metamfetamin maddesi, 1,42 gram esrar maddesi ile 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 20 bin adet kaçak makaron sigara, 104 deste iskambil kağıdı ve 3 adet hesap defteri ele geçirildi. - ÇORUM