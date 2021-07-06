5 Temmuz 2021 Haberleri
5 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- 58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü
- Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı Erol Kaynar, Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların isimlerini verdi
- Sağlık çalışanlarına direnen BBP Kadın Kolları Başkanı'na ters kelepçeyle gözaltına soruşturma
- 'Ölüm virajı' yine can aldı! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
- Buz hokeyci Matiss Kivlenieks, havai fişek kazasında hayatını kaybetti
- Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı
- Röportaj verirken gözyaşlarına boğulan Merve Akpınar'a Fenerbahçe'den destek: Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun
- Bakan Selçuk haberi canlı yayında verdi! LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak
- Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı
- Evinde intihar eden usta kemanist İlyas Tetik ile Muazzez Ersoy'un şarkı söylediği anlar ortaya çıktı
- Fernando Muslera'yı PSV maçına yetiştirecek plan hazır! Kritik mücadelede sahada olacak
- Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil
- Ünlü oyuncu Merve Boluğur, beğendiği erkek tipini anlattı
- Suudi Arabistan'da tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı
- Max Kruse, Almanya Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosuna alındı
- Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
- Genç kadının başı tacizci ile dertte! Sapık son rezaletinde eve girmeye kalktı
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak
- Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak
- Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde
- Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var
- Arazi kavgasında muhtarın 15 yaşındaki çocuğunu pompalıyla öldürdü, ağabeyini de yaraladı
- Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı
- Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi
- Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi
- Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek
- Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir
- Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak
- La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor
- Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu
- Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı
- Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı
- Metropoll'den gündeme damga vuracak 'Z kuşağı' anketi: 'Kararsız', 'protesto oy' ve 'cevap yok' şıkkına yüklendiler
- Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşmasının ardından Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım
- Dev siber saldırının arkasındaki çete, tek bir şifre karşılığında 70 milyon dolarlık bitcoin talep etti
- Kübra'nın botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanık ifade değiştirdi
- Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı
- Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
- 2019 yılında tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
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