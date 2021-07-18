17 Temmuz 2021 Haberleri
17 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış
- Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi
- Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elfida' sürprizi
- Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi
- Vicdanlar sızladı! Ata eziyet edilen anlar saniye saniye kamerada
- Kavgadan kaçan genç, otomobilin altında kaldı
- Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi yolunda kritik PSV maçı TV8'de
- Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
- Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkalarının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti
- Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Mert Günok için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor
- Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi
- Karagümrük, Bayern Münih ve Juventus forması da giyen Benatia'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti
- Saadet Partisi tarihinde bir ilk! Parti kulislerini hareketlendiren genel başkanvekili ataması
- Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü
- FIFA, futbol tarihinin en büyük devrimine hazırlanıyor! İşte 4 maddede hayata geçirilecek yeni kurallar
- Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
- Tırdan inerken yakalanan göçmenlerin 7'sinin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Güzel fenomenin acı sonu! Bir günde 3 estetik operasyonu geçirdikten sonra nefessiz kalarak can verdi
- Kiralık katillerce öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştu
- Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı
- Shabab Al-Ahli, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Paulinho için devreye girdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı gibi talimat: Kapı kapı dolaşmalarını istiyorum
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 38 kişi vefat etti, 7 bin 666 yeni vaka tespit edildi
- Kırık camı gören komşuları haber verdi! Vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
- Fenerbahçe, Slovenya kampında Udinese, Tabir Sezana ve Al-Ahli'yle karşılaşacak
- Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti
- Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçmeye hazırlanıyor
- Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt
- Fatih Terim yazdı çizdi son kararını verdi! İşte PSV maçının muhtemel 11'i
- Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu
- Son akşam yemekleri oldu! Uyandırmak için odaya giren kızları korkunç halde buldu
- Kiralık katillerin adresi karıştırması sonucu öldürülen Büyükşen çifti olayında maske detayı
- Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftarı tehdit etti
- Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü
- Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
- Evin kapısını açan komşuları acı tabloyla karşılaştı! Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez duruma gelmiş
- Esed rejimi kan dökmeye devam ediyor! İdlib'de hedef alınan 4 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı
- Ümitcan Uygun'ın tahliye edilmesine başsavcılıktan açıklama: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez
- Beşiktaş, Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı