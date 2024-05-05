Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu Erzurum'da renkli görüntüler oluşturdu.

Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 10 bini aşkın bisikletseveri bir araya getirerek bağımlılıkların zararlarına dikkat çekiyor ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunuyor.

Tarihi Erzurum Kalesi önünde başlayan tura katılım oldukça yüksek oldu. İl protokolünün de katıldığı 8 kilometrelik bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. - ERZURUM