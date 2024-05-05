Erzurum'un İhracatı Nisan Ayında Yüzde 61.4 Arttı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan 2024 dönemi ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da Nisan ayında 2,9 milyon, bu yılın ilk 4 ayında 11 milyon 677 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlden Nisan ayında yapılan ihracat 2023 yılı Nisan ayına göre yüzde 61.4 oranında arttı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan 2024 dönemi ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da Nisan ayında 2,9 milyon, bu yılın ilk 4 ayında 11 milyon 677 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlden Nisan ayında yapılan ihracat 2023 yılı Nisan ayına göre yüzde 61.4 oranında arttı.
Erzurum 4 aylık veriler
Erzurum'dan bu yılın Ocak - Nisan ayında 11 milyon 677 milyon dolarlık ihracat kaydedildiği bildirildi. İlden 4 ayda gerçekleştirilen ihracat, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 116.1 oranında artış gösterdi. Erzurum'dan Nisan 2023'te 1.8, 4 aylık kayıtta ise 5.4 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı. - ERZURUM