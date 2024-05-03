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Erzurum'da Araştırma Hastanesi'nde Hasta Yakınları Sağlık Personeline Saldırdı

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Erzurum'da Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları, sağlık personeline tepki gösterdi ve olay yerine gelen polise saldırdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları, sağlık personeline tepki gösterdi, olay yerine gelen polise saldırdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Araştırma Hastanesi yaşlı bakım servisinde yatan bir hasta vefat etti. Durumu hasta yakınlarına bildiren sağlık görevliler ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis geldi. İddialara göre; hasta yakınları bu kez olayı yatıştırmak isteyen polislerle tartışmaya başladı. Hastane içerisinde arbede yaşanırken çok sayıda takviye polis ekibi hastaneye çağrıldı. Onlarca ekip hastaneyi adeta abluka altına aldı ve şahısları gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 şahıs polis merkezine götürüldü, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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