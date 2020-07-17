16 Temmuz 2020 Haberleri
16 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
17.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:15
- Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de 'Dijital Mecralar Komisyonu' kuruluyor
- Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
- Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
- Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
- Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
- Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
- Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
- Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
- Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından 7 kulüp daha yabancı kuralına itiraz etti
- Perinçek'in '15 Temmuz toplantısı' iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
- Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
- Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
- Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
- Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
- Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
- Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
- Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
- Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
- Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
- Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
- Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
- Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak
- Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
- Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
- 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
- Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
- Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
- Galatasaraylı Lemina'nın kardeşi Noah Lemina, Paris Saint-Germain'in teklifini kabul etti
- 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
- Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
- Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
- Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
- Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası
- Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
- Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
- Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
- Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti