Çinli astronot Zhu Yangzhu dönüş kapsülünden çıktı
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Çinli astronot Zhu Yangzhu, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng İniş Alanı'na başarıyla inen Shenzhou-16 uzay aracının atmosfere dönüş kapsülünden çıktı. Astronotun fiziksel durumu iyi.
Çinli astronot Jing Haipeng'in dönüş kapsülünden çıkışından çeşitli görüntüler
Çinli astronot Jing Haipeng, Salı günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng İniş Alanı'na başarıyla inen Shenzhou-16 uzay aracının atmosfere dönüş kapsülünden çıktı. Astronotun fiziksel durumu iyi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İç Moğolistan bölgesinden bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Dünya