İç Moğolistan'da büyük ölçekli ağaçlandırma projesi

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İç Moğolistan'daki büyük ölçekli ağaçlandırma projesinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, çölleşmiş ve kumlu arazileri ıslah etme çabalarının kapsamını genişletmeyi planladığını açıkladı.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin ormancılık ve çayır idaresinin verdiği bilgiye göre, 2024 yılında 3 milyon mu'dan (yaklaşık 200.000 hektar) büyük bir alanda ağaç dikilmesi, 13 milyon mu'dan büyük bir alanda çayır ekilmesi ve 15 milyon mu'yu aşkın büyüklükteki çölleşmiş ve kumlu arazinin ise ıslah edilmesi planlıyor.

İç Moğolistan bu yıl büyük ölçekli bir ağaçlandırma projesi olan Üç Kuzey Barınak Ormanı Programı'nı yürütmek üzere her türlü çabayı ortaya koyacak. Ayrıca kum kontrolünü rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi kurulumuyla daha da entegre ederek, dikilen ağaçların ve ekilen çayırların hayatta kalmasını sağlamak için proje uygulamasının takibini artıracak.

Bölge 2023 yılında yıllık hedeflerin çok ötesine geçerek 5,56 milyon mu'dan büyük bir alanda ağaç dikti, 17,43 milyon mu'dan büyük bir alanda çayır yetiştirdi ve 9,5 milyon mu'yu aşkın büyüklükteki çölleşmiş ve kumlu araziyi ıslah etti.

Ülkedeki büyük çöllerin dördüne ve dört büyük kumluk bölgeye ev sahipliği yapan İç Moğolistan uzun süredir çölleşme ve kumlu arazi sorunlarıyla boğuşuyor. Bölge son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hohhot kentinden bildiriyor.

(XHTV)