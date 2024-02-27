Kırgızistan ve Moğolistan parlamentoları arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Bişkek'te resmi ziyarette bulunan Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı (Meclisi) Başkanı Zandanshatar Gombojav ile bir araya geldi.

Şakiyev, görüşmede yaptığı konuşmada, Kırgız ve Moğol halklarının yalnızca sosyo-ekonomik işbirliğiyle değil, aynı zamanda yüzyıllar öncesine dayanan göçebe yaşamdan gelen tarihi ve kültürel bağlarla da birbirine bağlı olduğunu belirtti.

Son yıllarda ikili ilişkilerin dinamik şekilde geliştiğini anımsatan Şakiyev, parlamentolar arası diyaloğun derinleştirilmesi ve parlamento diplomasisinin önemini vurguladı.

Moğolistan Meclis Başkanı Gombojav da Kırgızistan ile ticaret, turizm ve eğitim alanında işbirliğini geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

Gombojav, Kırgızistan Meclis Başkanı Şakiyev'i bu yıl Moğolistan'da düzenlenecek "Trans-Altay Sürdürülebilirlik Diyaloğu" forumuna davet etti.

Görüşmelerin sonunda Şakiyev ile Gombojav, Kırgızistan ve Moğolistan parlamentoları arasında işbirliği anlaşması imzaladı.

Şakiyev daha sonra mevkidaşına, Kırgızistan Meclisi (Jogorku Keneş) Genel Kurul salonunu gezdirdi.