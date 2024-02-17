Moğolistan'da Aşırı Soğuk Hava Nedeniyle 611.924 Baş Hayvan Öldü

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri

1. Sert hava koşullarından çeşitli görüntüler

Moğolistan genelinde "dzud" olarak bilinen aşırı soğuk hava nedeniyle bu kış en az 611.924 baş hayvan öldü.

"Dzud" terimi, Moğolistan'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.

Devlet Acil Durum Komisyonu (SEC) tarafından Cuma günü yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin 21 vilayeti arasında en yüksek hayvan ölüm oranlarının kaydedildiği vilayetler doğudaki Khentii, Dornod, Sukhbaatar ve Dornogovi'nin yanı sıra orta batıdaki Arkhangai oldu.

Açıklamada, en az 13.500 çoban hanesinin karda mahsur kaldığı ve kar nedeniyle 38.400 kilometrelik yolun kapandığı belirtildi.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 64,7 milyon çiftlik hayvanı bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.

(XHTV)