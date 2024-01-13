At Başlı Dev Keman Sergileniyor

At başlı dev kemandan çeşitli görüntüler

Etkileyici bir işçilik harikası olan 3,2 metre boyundaki at başlı dev keman, Çin'in İç Moğolistan bölgesinin Urad Arka Sancağı'nda bulunan bir sanat galerisinde sergileniyor.

Yerel halk sanatçıları, 60 kilogram ağırlığındaki dev kemanı yapmak için 20 gün harcadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urad Arka Sancağı'ndan bildiriyor. (XHTV)