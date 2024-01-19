Alşaa'da düzenlenen deve yarışı
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Alşaa'da düzenlenen deve yarışı heyecan dolu anlara sahne oldu. Alşaa, Çin'de develerin 'memleketi' olarak biliniyor. Deve yarışı, uzun bir geçmişe sahip geleneksel bir Moğol halk sporu olma özelliğini taşıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Alşaa'dan bildiriyor. (XHTV)
1. Alşaa'da düzenlenen deve yarışından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Alşaa'da düzenlenen deve yarışı heyecan dolu anlara sahne oldu.
Alşaa, Çin'de develerin "memleketi" olarak biliniyor.
Deve yarışı, uzun bir geçmişe sahip geleneksel bir Moğol halk sporu olma özelliğini taşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Alşaa'dan bildiriyor. (XHTV)