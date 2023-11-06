Moğolistan'da Kar Fırtınaları: 8 Çoban Hayatını Kaybetti

Moğolistan'ın büyük bölümünü vuran kar fırtınalarından çeşitli görüntüler

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, ülkenin orta kesiminde kar fırtınaları nedeniyle 8 çobanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ajans tarafından Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada hafta sonu ülkenin büyük bölümünü vuran kar fırtınalarında, ülkenin orta kesimlerindeki Tuv ve Övörhangay eyaletlerinde bir erkek, altı kadın çoban ve 12 yaşında bir çocuğun sürüleriyle ilgilenirken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cuma akşamından bu yana devam eden kar ve tipi, yolların buzlanmasına ve görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı'na göre, kar fırtınalarından en çok etkilenen orta kesimlerde kar kalınlığı 34 santimetreye ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor. (XHTV)