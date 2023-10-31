Bakan Güler, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren'i kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombosuren'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombosuren'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombosuren'i bakanlıktaki makamında kabul etti. Kabul, bakanlığın sosyal medya hesabından duyuruldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika