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Bakan Güler, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren'i kabul etti

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Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombosuren'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombosuren'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombosuren'i bakanlıktaki makamında kabul etti. Kabul, bakanlığın sosyal medya hesabından duyuruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Moğolistan Ankara Politika Haberler

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