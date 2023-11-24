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Sarı Nehir üzerindeki yüzen buzların çeşitli görüntüleri

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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Sarı Nehir'in Bayannur kolunda 'yüzen buzlar' belirmeye başladı. 'Yüzen buz' bir nehrin donmasından önce buz parçalarının akan suyla birlikte sürüklendiği doğa olayını ifade ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bayannur'dan bildiriyor. (XHTV)

Sarı Nehir üzerindeki yüzen buzların çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Sarı Nehir'in Bayannur kolunda "yüzen buzlar" belirmeye başladı.

"Yüzen buz" bir nehrin donmasından önce buz parçalarının akan suyla birlikte sürüklendiği doğa olayını ifade ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bayannur'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Doğa Dünya Haberler

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