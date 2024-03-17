Çin'de heyecan verici bir araba yarışı düzenlendi
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Hunshandake Kum Sahası'nda 1.000'den fazla araba yarışçısı ve ralli tutkunu bir araya geldi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından bildirildi.
Yarıştan çeşitli görüntüler
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Hunshandake Kum Sahası'nda 1.000'den fazla araba yarışçısı ve ralli tutkunu heyecan verici bir yarış için bir araya geldi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İç Moğolistan'dan bildiriyor. (XHTV)