Çin'de heyecan verici bir araba yarışı düzenlendi

Yarıştan çeşitli görüntüler

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Hunshandake Kum Sahası'nda 1.000'den fazla araba yarışçısı ve ralli tutkunu heyecan verici bir yarış için bir araya geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İç Moğolistan'dan bildiriyor. (XHTV)