İç Moğolistan'daki Sınır Kapılarından Yük Hacmi Rekoru

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan ve Moğolistan ile Rusya sınırında bulunan karadaki sınır kapılarından geçen yük hacmi bu yıl 100 milyon tonu aşarak yıllık yük hacmi rekorunu kırdı.

HOHHOT, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan ve Moğolistan ile Rusya sınırında bulunan karadaki sınır kapılarından geçen yük hacmi bu yıl 100 milyon tonu aşarak yıllık yük hacmi rekorunu kırdı.

İç Moğolistan'ın 4.200 kilometrelik sınır hattı üzerinde 14 kara limanı bulunuyor. Çin ile Moğolistan arasındaki kara taşımacılığının yüzde 90'ından fazlası ve Çin ile Rusya arasındaki kara taşımacılığının yüzde 65'inden fazlası bu limanlarda işlem görüyor.

Bölge ticaret departmanı, 8 Aralık itibarıyla bu yıl içinde söz konusu limanlar üzerinden demiryolu ile taşınan yükün 35,8 milyon tona, karayolu ile taşınan yükün ise 64,3 milyon tona çıktığını bildirdi.

Bunlar arasında Rusya'yla yapılan kargo ticareti 21,4 milyon ton olarak kaydedilirken, Moğolistan'la yapılan kargo ticaretiyse 78,7 milyon tona ulaştı.

Bu yılın ilk 11 ayında İç Moğolistan'daki kara limanlarından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artışla 7.708 Çin-Avrupa yük treni geçti.