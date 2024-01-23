Moğolistan'daki çiftlik hayvanları verimli otlaklara taşınıyor

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ÇEKİM TARİHİ: Aralık 2023

Moğolistan'daki çiftlik hayvanlarından çeşitli görüntüler

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), yaklaşık 8 milyon büyükbaş hayvanın mevcut sert kış koşullarıyla başa çıkabilmesi için verimli otlaklara taşındığını duyurdu.

NEMA'dan Salı günü yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 18.800 çoban hanesinden en az 7,8 milyon büyükbaş hayvan, verimli otlaklar aramak için başka bölgelere taşındı" ifadelerine yer verildi. Ajans ayrıca çoban hanelerine devlet desteği ve sağlık hizmetleri sağlamak amacıyla doğu eyaletleri Khentii, Dornod ve Sukhbaatar'ın yanı sıra kuzey eyaleti Khuvsgul'da bölgesel merkezler kurulduğunu belirtti.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, dünyanın son göçebe ülkelerinden biri olan Moğolistan'da 2023 yılı sonu itibarıyla 64,7 milyon çiftlik hayvanı bulunuyor.

Ülkedeki meteoroloji idaresi, Moğolistan'ın neredeyse tüm eyaletlerinde "dzud" olarak bilinen aşırı kış koşullarının yaşandığını ve ülkenin yaklaşık yüzde 90'ının 60 santimetreye kadar karla örtülü olduğunu belirtti.

Dzud sırasında zeminin donması ve karla kaplı olması nedeniyle her yıl birçok çiftlik hayvanı ölüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tuv/Dundgovi'den bildiriyor. (XHTV)