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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde nadir görülen sis bulutu

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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Kubuqi Çölü'nde yer alan Xini kasabası, nadir görülen bir sis bulutuyla örtüldü. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden bildiriyor.

Sis manzarasının çeşitli görüntüleri

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Kubuqi Çölü'nde yer alan Xini kasabası, nadir görülen bir sis bulutuyla örtüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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