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Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da ani sel riski uyarısı

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Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'daki Acil Durum Komisyonu, bahar mevsiminde yaşanabilecek seller konusunda bir uyarı yayımladı. Öngörülen ani sıcaklık artışı, kar ve buzun hızla erimesine yol açarak Ulan Batur'da en az 30 bölgede ani sel riskini artırabilir. Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene, sellerden etkilenebilecek sakinlerin tahliye edilmesi talimatını verdi.

ÇEKİM TARİHİ: 15 Şubat 2024

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'dan çeşitli görüntüler

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'daki Acil Durum Komisyonu, bahar mevsiminde yaşanabilecek seller konusunda bir uyarı yayımladı.

Komisyondan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Öngörülen ani sıcaklık artışı, kar ve buzun hızla erimesine yol açarak Ulan Batur'da en az 30 bölgede ani sel riskini artırabilir" denildi.

Hükümetin basın ofisine göre, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene sellerden etkilenebilecek sakinlerin tahliye edilmesi talimatını verdi.

Ulan Batur, Asya ülkesindeki 3,5 milyonluk nüfusun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.

Moğolistan hava durumu izleme ajansına göre, ülke bu kış mevsiminde normallerin üzerinde kar yağışı aldı ve ülkenin toplam topraklarının yaklaşık yüzde 90'ı şimdiye kadar 1 metre karla kaplandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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