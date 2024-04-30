Astronotlar Shenzhou-17 dönüş kapsülüyle sorunsuz bir şekilde indi

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Dönüş kapsülünden çeşitli görüntüler

Astronotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü Salı günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına sorunsuz bir şekilde indi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre üç astronotun sağlık durumu da iyi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor.(XHTV)