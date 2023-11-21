Moğolistan'daki sayga antiloplarının sayısı 15.500'ün üzerine çıktı

Moğolistan'da nesli kritik tehlike altında olan sayga antiloplarının popülasyonu 15.500'ün üzerine çıktı. Ülkede 2018 yılından bu yana sayga antiloplarının yasadışı avlanmasına ilişkin herhangi bir vaka kaydedilmedi.

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Moğolistan'daki sayga antiloplarının çeşitli görüntüleri

Moğolistan yerel basınında Salı günü yayımlanan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Moğolistan kaynaklı haberlere göre, ülkede nesli kritik tehlike altında olan sayga antiloplarının sayısı 15.500'ün üzerine çıktı.

WWF-Moğolistan'ın açıklamasında, "Moğolistan'daki sayga antiloplarının popülasyonu bu yıl en az 15.540'a yükseldi. Ayrıca, ülkede 2018 yılından bu yana sayga antiloplarının yasadışı avlanmasına ilişkin herhangi bir vaka kayda geçmedi" ifadeleri kullanıldı.

Türün popülasyonu, bulaşıcı hastalıklar, sert hava koşulları ve kaçak avlanma gibi çeşitli faktörler nedeniyle 2000 yılı başında 750'ye kadar düşmüştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.(XHTV)