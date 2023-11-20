Çin'in Kuzeyinde Yüzlerce Deve Kışlık Otlaklara Göç Ediyor
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1. Develerin göçünden çeşitli görüntülerÇin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çobanlar develerini Badain Jaran Çölü'nden kışlık otlaklara doğru sürüyor.
1. Develerin göçünden çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çobanlar develerini Badain Jaran Çölü'nden kışlık otlaklara doğru sürüyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel