TİKA Ramazan Programları Kapsamında Gıda Kolileri Dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Nijer, Bangladeş, Moğolistan, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'da gıda kolileri dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun ramazan programları kapsamındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, TİKA, Bangladeş'teki ramazan programının ilk etabı kapsamında ülkenin dört bir yanında temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1250 gıda kolisi dağıttı.

Dakka, Narsingdi, Lalmonirhat, Saidpur, Kushtia, Gazipur ve Meherpur'da dar gelirli aileler, yetimhanelerdeki öğrenciler, engelliler ve Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik yardımların ilk etabı tamamlandı.

Gıda kolilerinin dağıtımı engelliler ve yetimlere öncelik verilerek yapıldı.

TİKA ayrıca ramazan boyunca Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki sığınmacı kamplarında yaşayan 1000 aileye günlük sıcak iftar yemeği dağıtacak.

Moğolistan'da 1200 aileye koli

TİKA, Moğolistan'daki programı kapsamında ülke genelinde 1200 aileye ulaştırılacak gıda kolilerinin dağıtımına başkent Ulanbator'da başladı.

İlk aşamada, El Birliği Derneği, Minii Yörtönts Derneğine bağlı Aile İçi Şiddet Mağduru Çocuk ve Kadın Sığınma Evi, Narhan Çocuk Esirgeme Kurumu, Kişisel Gelişimi Destekleme Derneği işbirliğinde 600 gıda kolisi Ulanbator'a bağlı belediyelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, dağıtım töreninde, "TİKA, her yıl ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bu alanda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde gıda yardımı projesini hayata geçirmektedir. Bugün de biz TİKA'nın anlamlı faaliyetlerinden biri olan gıda yardımının dağıtımı için buradayız. Moğolistan, bizim için kardeş ve dost ülkedir. TİKA, diğer alanlarda gerçekleştirdiği proje ve faaliyetleriyle iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesine, derinleşmesine önemli katkıda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Moğolistan Aile İçi Şiddet Mağduru Çocuk ve Kadın Sığınma Evi Başkanı Nominhüü Bayanzul, yardımlardan dolayı Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür etti.

Nijer'de Agadez halkına destek

TİKA, Nijer'de "İstanbulewa" olarak da adlandırılan Agadez halkına gıda desteğinde bulundu.

Agadez'de yaşayan başta engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda kolisi ulaştırıldı.

Pirinç, makarna, şeker ve yağdan oluşan gıda paketleri Air (Agadez) Sultanı Oumarou İbrahim Oumarou, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar ve TİKA Niamey Koordinatörü Tanju Polat'ın katılımıyla ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Ukrayna'da 1000 aileye gıda kolisi dağıtıldı

TİKA, Ukrayna halkına çeşitli projeler ve faaliyetlerle desteğini sürdürürken, ramazan ayının gelmesiyle Ukrayna genelinde 1000 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

Kiev Valiliği, Kırım Tatar Milli Varlık Fonu, Kırım Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Gagauzları Birliği ve Ahıska Türkleri Derneği ile TİKA işbirliğinde, Kiev, Lviv, Odesa, Harkiv, Lutsk, Vinnitsya, Sumi, Poltavabölgelerinde yaşayan Kırım Tatarları, Gagauzları ve Ahıska Türkleri ile Kiev'de kuşatma sırasında büyük zarar gören Buça bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Kırım Tatar Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, TİKA'nın Müslüman kardeşlerine yapılan bu desteklerin manevi anlamının büyük olduğunu belirtti.

Kiev Bölge Valiliği Uluslararası İşbirliği Departmanı Başkanı Mykyta Herashchenko da Türk halkının kalbinden gelen destekler için minnettar olduklarını belirtti.

Ukrayna Gagauzları Birliği Temsilcisi Denys Gaydarlı da Odesa Bölgesi'nde yaşayan Gagauzları da kapsayan yardımın önemini vurgulayarak Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren ve 52 Türk derneğin çatı kuruluşu olan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği ve yerel STK'ler işbirliğinde Kuzey Makedonya'nın kırsal bölgelerindeki Karbintsi, İştip, Köprülü, Lozovo, Usturumca, Demir Kapı, Doyran, Gostivar, Kırçova, Struga, Pehçevo, Kalkandelen, Kumanova, Lipkova, Studenicani ve Üsküp belediyeleri sınırlarındaki 50 köyde bulunan Türklere ve ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin gıda paketi ulaştırdı.