Çin'deki Horinger Veri Merkezi Grubu 950.000 Sunucuyu Barındırıyor
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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'ın Hohhot kentinde bulunan Horinger veri merkezi grubu, yaklaşık 950.000 sunucuyu barındırıyor. Bölge, bilgi işlem gücü bakımından Çin'den önde gelen veri merkezleri arasında yer alıyor.
HOHHOT, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'ın Hohhot kentinde bulunan Horinger veri merkezi grubu, yaklaşık 950.000 sunucuyu barındırıyor. Bölge, bilgi işlem gücü bakımından Çin'den önde gelen veri merkezleri arasında yer alıyor.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji