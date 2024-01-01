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Donmuş şelalenin çeşitli görüntüleri

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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Urad Orta Sancağı'nda bulunan 298 metre genişliğinde ve 35 metre yüksekliğindeki donmuş şelale tabloyu andıran bir manzara oluşturdu.

Donmuş şelalenin çeşitli görüntüleri

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Urad Orta Sancağı'nda bulunan 298 metre genişliğinde ve 35 metre yüksekliğindeki donmuş şelale tabloyu andıran bir manzara oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urad Orta Sancağı'ndan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Çin Doğa Yaşam Güncel Haberler

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