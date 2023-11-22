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İç Moğolistan'ın Yakeshi kentindeki kar manzaraları

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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Yakeshi kenti kış manzaralarıyla ünlü. Bu kentte kışın ortalama sıcaklık, yaklaşık eksi 24 santigrat derece oluyor. Uzun bir kar sezonuna sahip olan Yakeshi'de kar kalınlığının 16 santimetreyi aşması bekleniyor.

ÇEKİM TARİHİ: 22 Kasım 2023

İç Moğolistan'ın Yakeshi kentindeki kar manzaralarından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Yakeshi kenti kış manzaralarıyla ünlü.

Bu kentte kışın ortalama sıcaklık, yaklaşık eksi 24 santigrat derece oluyor.

Uzun bir kar sezonuna sahip olan Yakeshi'de kar kalınlığının 16 santimetreyi aşması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Yaşam

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