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İç Moğolistan'ın Yakeshi kentindeki kar manzaraları

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Yakeshi kenti kış manzaralarıyla ünlü. Bu kentte kışın ortalama sıcaklık, yaklaşık eksi 24 santigrat derece oluyor. Uzun bir kar sezonuna sahip olan Yakeshi'de kar kalınlığının 16 santimetreyi aşması bekleniyor.