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Çin-Moğolistan arasındaki Erenhot Limanı'nda Ticaret Gelişiyor

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Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot, son aylarda ikili ticaretin gelişimine tanıklık ediyor. Erenhot Limanı, sınır ticareti, lojistik ve e-ticaret gibi çeşitli iş faaliyetlerini kapsamaktadır. Liman aynı zamanda Çin-Avrupa yük treni hizmetinin orta koridoru üzerindeki tek giriş ve çıkış limanıdır.

ÇEKİM TARİHİ: 22 Aralık 2023

1. Kara limanının çeşitli görüntüleri

4. Kara limanının çeşitli görüntüleri

Çin ile Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot, son aylarda ikili ticaretin gelişimine tanıklık ediyor.

Erenhot'ta 2016 yılında Çin ile Moğolistan arasında bir sınır ticaret bölgesi açıldı.

Bölge; sınır ticareti, lojistik ve e-ticaret gibi çok çeşitli iş faaliyetlerini kapsıyor.

"Bu süpermarketi ilk açtığımızda yalnızca birkaç komşu ülkeden sınırlı çeşit ve küçük ölçekte ürün temin edebiliyorduk. Politika desteği sayesinde, sınır ticaret bölgesinde artık daha çeşitli ithal mallarımız var ve gelirimiz arttı. Sınır ticaret bölgesi bize somut faydalar getirdi."

"Sınır ticaret bölgesi, sınır sakinlerinin gelirlerinin 435.000 ABD doları civarında artmasına katkıda bulundu. Yerel halktan pek çok kişi sınır ticaretinin gelişmesinden istifade ediyor."

Erenhot Limanı aynı zamanda Çin-Avrupa yük treni hizmetinin orta koridoru üzerindeki tek giriş ve çıkış limanı olma özelliğini taşıyor.

Limanda 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30,8'lik artışla 3.294 Çin-Avrupa yük treni seferi işlem gördü.

"Yılın her günü 24 saat boyunca gümrük randevuları gerçekleştiriyor ve Çin-Avrupa yük treni hizmetlerinin işleyişini optimize ederek, gelen trenlerin gümrük denetiminin ve işlemlerinin vakitlice yapılmasını sağlıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Erenhot kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Aralık Kara Ekonomi Güncel Haberler

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