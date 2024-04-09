Erenhot Limanı'ndan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinde artış yaşandı

HOHHOT, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti.

Yerel ticaret bürosundan Salı günü yapılan açıklamaya göre, 802 seferin 426'sı gidiş yönlü trenlerden oluşurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış kaydedildi. Limana gelen trenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı.

Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanı olan Erenhot Limanı'ndan 71 Çin-Avrupa yük treni rotası geçiyor. Liman şimdiye kadar 15.000'den fazla Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi.