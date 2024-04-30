Çin'in Shenzhou-17 uzay aracı İç Moğolistan'a indi

DONGFENG İNİŞ SAHASI, 30 Nisan (Xinhua) -- Astronotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü Salı günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına indi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre üç astronotun sağlık durumu da iyi.