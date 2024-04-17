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Yavru develerin keyifli yarışması

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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'ın Urad Arka Sancağı'nda yaklaşık bir aylık olan yavru develer, uçsuz bucaksız arazide yarışmanın keyfini çıkardı. Urad Arka Sancağı, Çin'de 'Gobi kızıl devesinin anavatanı' olarak biliniyor.

Yavru develerin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'ın Urad Arka Sancağı'nda yaklaşık bir aylık olan yavru develer, uçsuz bucaksız arazide yarışmanın keyfini çıkardı.

Urad Arka Sancağı, Çin'de "Gobi kızıl devesinin anavatanı" olarak biliniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urad Arka Sancağı'ndan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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