Çin-Moğolistan Sınır Limanında Yolcu Trafiği Yeniden Başladı

HOHHOT, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan ve Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı'nda iki yönlü yolcu trafiği Pazartesi günü yeniden başladı.

HOHHOT, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan ve Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı'nda iki yönlü yolcu trafiği Pazartesi günü yeniden başladı.

Liman idaresi, limanda yolcu geçişlerinin normal seyretmesini sağlamak için hizmetlerin optimizasyonu ve birden fazla denetim kanalının açılması gibi önlemlerin alındığını bildirdi.

2022'de limanda 19 milyon tondan fazla malın gümrük işlemi gerçekleştirildi. Bu rakam, 2021'e göre iki kattan fazla artış anlamına geliyor.

Ganqmod Limanı, ülkenin başlıca enerji ithalat kanallarından biri ve Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunda önemli bir merkez konumunda.