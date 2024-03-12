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Çin'in İç Moğolistan Bölgesi'nde 110 Milyon Kez Gönüllü Ağaç Dikimi Yapıldı

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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde son on yılda yerel halk tarafından yaklaşık 110 milyon kez gönüllü ağaç dikim işlemi yapıldı. Böylece şu ana kadar 500 milyondan fazla ağaç dikilmiş oldu.

HOHHOT, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde son on yılda yerel halk tarafından yaklaşık 110 milyon kez gönüllü ağaç dikim işlemi yapıldı. Böylece şu ana kadar 500 milyondan fazla ağaç dikilmiş oldu.

Bölge Ormancılık ve Çayır Bürosu'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, bölge söz konusu dönemde toplumun her kesiminden insanları ağaçlandırma kampanyalarına katılmak üzere aktif şekilde teşvik ederken, bu çabaları kolaylaştırmak için de yeni ağaç dikim alanları oluşturdu yahut mevcut 300'den fazla alanı genişletti.

Açıklamada, uygun yaştaki tüm vatandaşların çevrimiçi platformlar aracılığıyla kayıt yaptırarak gönüllü ağaç dikimine katılabilecekleri belirtildi.

Bölge, Çin'in kuzeyindeki en büyük ve en kapsamlı ekolojik işlevli alan olma özelliğini taşıyor. Ülkenin dört büyük çölüne ve dört büyük kumlu alanına ev sahipliği yapan İç Moğolistan uzun süredir çölleşme ve kumlu arazi sorunlarıyla uğraşırken, bölgede son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarına hız verildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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