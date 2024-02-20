Üye Girişi
Haberler

Çin'in amfibi uçağı AG600M test uçuşunu başarıyla tamamladı

Güncelleme:

Çin'in büyük amfibi uçağı AG600M, İç Moğolistan'da gerçekleştirdiği test uçuşunda başarılı bir performans sergiledi. Uçak, orman yangınlarıyla mücadele, arama kurtarma gibi operasyonlara hazır olduğunu kanıtladı. AG600M, düşük sıcaklıkta çalışma ve bakım süreçlerini de başarıyla tamamladı. Uçak, 2024 yılında tip sertifikasını almayı hedefliyor.

1. AG600M amfibi uçağının test uçuşundan çeşitli görüntüler

Çin'in büyük amfibi uçağı "Kunlong" AG600M, geçtiğimiz günlerde İç Moğolistan'ın kuzeydoğusundaki Hailar Bölgesi'nde yüksek irtifada test uçuşunu başarıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Test aşaması uçağın güç kaynağı, yakıt, hidrolik, uçuş kontrol, elektronik ve iniş takımı sistemleri de dahil olmak üzere temel sistemlerinin değerlendirilmesini kapsıyor.

Zorlu dağ koşullarında gerçekleştirilen kapsamlı testler, uçağın Çin genelinde orman yangınlarıyla mücadele, arama ve kurtarma görevleri ve diğer koruyucu hizmetler gibi geniş bir yelpazedeki operasyonları desteklemeye hazır olduğunu doğrulamış oldu.

AG600M, iki hafta boyunca eksi 20 ila eksi 40 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklarda özel test uçuşlarına tabi tutuldu.

Bu testler, uçağın zorlu soğuk hava koşullarında çalışmasını sağlamak ve bakımını yapmak açısından kritik önem taşıyor.

Düşük sıcaklıkta çalışma, buz çözme ve kar temizleme gibi temel süreçler kapsamlı şekilde doğrulandı.

Testler başarılı şekilde tamamlanırken, uçak 2024 yılı içinde tip sertifikasını alma yolunda ilerliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hailar'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Moğolistan Çin Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı! SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR? Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title