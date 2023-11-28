Çin-Moğolistan sınırında yük araçları rekor kırdı

HOHHOT, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki Erenhot kara limanını kullanarak giriş ve çıkış yapan yük araçlarının sayısında rekor kırıldı.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan limanda Salı günü itibarıyla işlem gören yük aracı sayısı bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 150.000'e ulaştı.

Yerel giriş-çıkış sınır kontrol noktasından yapılan açıklamada, Moğolistan'ın günlük ihtiyaçlarının yüzde 70'inden fazlasını, Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot üzerinden ithal ettiği belirtildi.

Kara limanı, tarımsal ve yan ürünler ile ticari araçlara yönelik yeşil kanallar sunarak operasyon verimliliğini büyük ölçüde artırdı.

Şu anda liman üzerinden her gün 400'den fazla araç Çin'e giriş yapıyor ya da Çin'den çıkış yapıyor. Yerel kontrol noktasına göre, ithal edilen başlıca ürünler arasında demir cevheri ve kömür bulunurken, ihraç ürünleriyse çoğunlukla günlük ihtiyaçlar, ev aletleri ve otomobil parçaları olarak ön plana çıkıyor.