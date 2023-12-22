Çin'de Bir Çukurda Mahsur Kalan 13 Moğol Ceylanı Kurtarıldı
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Dosya Boyutu: 13.59 MBÇukurda mahsur kalan moğol ceylanlarının çeşitli görüntüleriÇin'in İç Moğolistan bölgesinde 3 metrelik bir çukurda mahsur kalan 14 Moğol ceylanı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dosya Boyutu: 13.59 MB
Çukurda mahsur kalan moğol ceylanlarının çeşitli görüntüleri
Çin'in İç Moğolistan bölgesinde 3 metrelik bir çukurda mahsur kalan 14 Moğol ceylanı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel