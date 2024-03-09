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Erenhot Limanı'nda Yük Hacmi Arttı

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Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük liman olan Erenhot'taki kara limanı, 2024 yılının ilk iki ayında gelişen bir yük hacmine şahit oldu. İthal ve ihraç edilen malların yük hacmi yıllık yüzde 7,7 artışla 3,171 milyon tona ulaştı. Limanın prosedürleri basitleştirildi ve gümrükleme işlemlerinin verimliliği artırıldı.

ÇEKİM TARİHİ: 4 Ocak 2024

Kara limanının çeşitli görüntüleri

Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük liman olan Erenhot'taki kara limanı, 2024 yılının ilk iki ayında gelişen bir yük hacmine şahit oldu.

Yerel ticaret bürosuna göre, bu yılın ilk iki ayında Erenhot Limanı'nda ithal ve ihraç edilen malların yük hacmi yıllık yüzde 7,7 artışla 3,171 milyon tona ulaştı.

Bunların arasında demiryolu yük hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artışla 2,792 milyon tona ulaşırken, karayolu ithalat ve ihracat yük hacmi yıllık yüzde 118,5 artışla 379.000 tona ulaştı.

Erenhot limanı prosedürlerini basitleştirdi ve hem ithal hem de ihraç edilen mallar için gümrükleme işlemlerinin verimliliğini artırdı. Liman ayrıca akıllı liman pilot inşaatını aktif bir şekilde destekledi, demiryolu liman denetim kapasitesini geliştirdi ve karayolu liman denetim altyapısının iyileştirilmesini ve yenilenmesini teşvik etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Erenhot kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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