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Moğolistan'da rüzgarlar ve toz fırtınaları

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ÇEKİM TARİHİ: 13 Nisan 2024

1. Moğolistan'da rüzgarlar ve toz fırtınalarının çeşitli görüntüleri

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgarlar ve yoğun toz fırtınalarının ülkenin bazı bölgelerini vurduğunu ve yollarda görüş mesafesinin azalmasına neden olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarlar ve toz fırtınalarının başkent Ulan Batur, Arkhangai ve Uvurkhangai gibi iller ve güney Gobi illeri Umnugovi, Dundgovi ve Dornogovi dahil olmak üzere Moğolistan'ın orta kesiminde etkili olduğu ve rüzgar hızının saniyede 26 metreye kadar çıktığı belirtildi.

Sert hava koşullarının hafta sonu boyunca devam etmesinin beklendiğini belirten ajans, başta göçebe çobanlar ve sürücüler olmak üzere halkı olası felaketlere karşı ekstra önlemler almaya çağırdı.

Sert bir karasal iklime sahip Moğolistan'da bahar aylarında şiddetli rüzgarlar ve toz fırtınaları yaygın olarak görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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