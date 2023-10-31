Çin'in Shenzhou-16 Görevi Başarıyla Tamamlandı
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-16 astronotlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu ve görevin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Shenzhou-16'nın dönüş kapsülü, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng İniş Alanı'nda karaya indi.
JİUQUAN, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-16 astronotlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Shenzhou-16 mürettebatlı görevinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Ajans; Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao adlı astronotları taşıyan Shenzhou-16'nın dönüş kapsülünün, Salı günü Beijing saatiyle sabah 08.11'de Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng İniş Alanı'nda karaya indiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji