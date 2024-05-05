Badain Jaran Çölü'nde Off-Road Yarışı Düzenlendi
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Alşa Sağ Sancağı'nda yer alan Badain Jaran Çölü'nde off-road yarışı düzenlendi. Off-road tutkunları uçsuz bucaksız çöl arazisinde yarışmanın keyfini çıkardı.
Badain Jaran Çölü'nde düzenlenen yarıştan çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Alşa Sağ Sancağı'nda yer alan Badain Jaran Çölü'nde off-road yarışı düzenlendi. Off-road tutkunları uçsuz bucaksız çöl arazisinde yarışmanın keyfini çıkardı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Alşa Sağ Sancağı'ndan bildiriyor.
(XHTV)