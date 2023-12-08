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Çin'de Yabani Sarı Koyun Sürüsü Görüldü

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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yabani sarı koyun sürüsü otlakta görüldü. Sürünün, Moğolistan'dan Çin'e yıllık kış göçlerini yaptıkları düşünülüyor. Yabani sarı koyunlar, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında bulunuyor.

ÇEKİM TARİHİ: 5 Aralık 2023

Yabani sarı koyunun çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Horqin Sağ Cephe Sancağı'ndaki otlakta yabani sarı koyun sürüsü görüldü.

Sürünün, Moğolistan'dan Çin'e yıllık kış göçlerini yaptıkları düşünülüyor.

Yabani sarı koyunlar, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında bulunuyor.

Yerel yetkililer, ekolojik çevrenin restorasyonu ve yaban hayatın korunması için son yıllarda çabalarını artırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tongliao'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Aralık Yabani Hayvanlar Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

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