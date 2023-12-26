Çin'deki Sarı Nehir'in donmuş görüntüsü tabloları aratmıyor
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayannur kentindeki Sarı Nehir, kışın bastırmasıyla birlikte dondu. Nehrin donan kesimleri ise adeta kartpostallardan çıkmış manzaralar oluşturdu.
Video: Çin'deki Sarı Nehir'in donmuş görüntüsü tabloları aratmıyor
1. Donan nehirden çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayannur kentindeki Sarı Nehir, kışın bastırmasıyla birlikte dondu. Nehrin donan kesimleri ise adeta kartpostallardan çıkmış manzaralar oluşturdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bayannur'dan bildiriyor. (XHTV)