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Moğolistan'da 1975'ten Bu Yana En Yoğun Kar Yağışı

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Moğolistan'da bu kış 1975'ten bu yana en yoğun kar yağışı görüldü. Ülkedeki neredeyse tüm eyaletlerde yoğun kar yağışı ve kar fırtınaları yaşanırken, ölen çiftlik hayvanlarının sayısı da arttı.

Dosya Boyutu: 46.07MB

ÇEKİM TARİHİ: Şubat 2024 ortaları

1. Moğolistan'ın doğusundaki Sukhbaatar eyaletinden çeşitli kar görüntüleri (Kaynak: Baruun-Urt Yayın Sistemi/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Moğolistan'da bu kış 1975'ten bu yana en yoğun kar yağışı görüldü.

Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı Salı günü yaptığı açıklamada, Asya ülkesi Moğolistan'da bu kış ortalama kar yağışının şimdiye kadar 9,6 mm'ye ulaştığını belirtti.

Ajansa göre, ülkedeki neredeyse tüm eyaletlerde bu kış yoğun kar yağışı ve sık sık görülen kar fırtınaları nedeniyle aşırı hava koşulları yaşanırken ülkenin yüzde 80'inden fazlası karla kaplandı.

Moğolistan'da bu kış aşırı hava koşulları nedeniyle ölen çiftlik hayvanlarının sayısı Pazartesi günü itibarıyla 667.841'e yükseldi.

Dünyadaki son göçebe ülkelerden biri olan Moğolistan, sık sık şiddetli rüzgar ile kar ve toz fırtınalarının görüldüğü sert bir karasal iklime sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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