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İKÇÜ ve Moğolistan Bilimler Akademisi ortak kazı yapacak

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü, Moğolistan'da ortak kazı yapmayı içeren protokol imzaladı. Protokol kapsamında, Türk akademisyenler Moğolistan'ın Tuul Vadisi'ndeki Köktürk ve Uygur yerleşimlerini gün yüzüne çıkarmaya yönelik kazı çalışmaları yapacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü, Moğolistan'da ortak kazı yapmayı içeren protokol imzaladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Moğolistan Meclis Başkanı Zandanshatar Gombojav'ın daveti üzerine başkent Ulanbatur'a giden İKÇÜ heyetinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan ve Erasmus Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Emin Bakay yer aldı.

Ziyaret kapsamında, Türk akademisyenler Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmeler sonunda Moğolistan'ın Tuul Vadisi'ndeki Köktürk ve Uygur yerleşimlerini gün yüzüne çıkarmaya yönelik kazı çalışmalarını içeren protokole imza atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şaban Doğan, Moğolistan'daki kazı çalışmalarının 2024-2026 dönemini kapsadığını belirtti.

Köktürk ve Uygur yerleşimleriyle ilgili çalışmaların Türk tarihi ve eski Türk yerleşimleriyle ilgili araştırmalar için önemli olduğunu kaydeden Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çalışmada amacımız öncelikle yüzey araştırmalarıyla bölgedeki Köktürk ve Uygurlara ait kültür varlıklarının ortaya çıkarılıp belgelenmesi ve kazı çalışmasıyla da tarihi kaynaklarda adı geçen en eski Türk yerleşimlerinden birinin tüm ayrıntılarıyla bilim dünyasının dikkatine sunulması olacak. Kazı çalışmalarında keşfedilecek eserlerin incelemesini yaparak laboratuvar tahlilleri ile sonuçları ortaya koyacağız. Gerekli hallerde buluntuların restorasyonunu da yaparak bunların korunması ile ilgili ortak çalışmaları da yürüteceğiz."

Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Eregzen Gelegdorj da uluslararası iş birliklerinin her iki ülkenin bilimsel çalışmalarına vizyon kazandırdığını aktardı.

Bilimsel etkileşimin her iki ülke akademisine de yeni bakış açıları kazandırdığını vurgulayan Gelegdorj, "İKÇÜ'nün bölgedeki çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Buradaki üniversitelerle yakın işbirliği içindeler ve Moğolistan'da kurdukları enstitü ile projelerin sürdürülebilirliğini de sağladılar. Biz bugün ortak tarihimizi birlikte gün yüzüne çıkaracak bir anlaşmayı imzalamış oluyoruz. İnanıyorum ki yakın çalışmamızla zengin tarihimizi ve ortak geçmişimizi gelecek nesillere de aktarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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