Çin'de Yılda 10 Milyar Kilovat-Saatten Fazla Elektrik Üreten Rüzgar Enerji Santrali Faaliyete Geçti

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, yılda 10 milyar kilovat-saatten fazla elektrik üretme kapasitesine sahip bir rüzgar enerji santrali Pazar günü tam kapasiteyle üretime geçerek elektrik şebekesine bağlandı. Tesis, ülkede karada faaliyette olan en büyük rüzgar enerji üssü olma özelliğini taşıyor.

SHENZHEN, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, yılda 10 milyar kilovat-saatten fazla elektrik üretme kapasitesine sahip bir rüzgar enerji santrali Pazar günü tam kapasiteyle üretime geçerek elektrik şebekesine bağlandı. Tesis, ülkede karada faaliyette olan en büyük rüzgar enerji üssü olma özelliğini taşıyor.

Çin'in önde gelen nükleer enerji operatörü Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi'nin (CGN) bir projesi olan ve İç Moğolistan'daki Hinggan Birliği'nde inşa edilen rüzgar enerjisi santrali, ülkede çöller için planlanan ilk büyük ölçekli rüzgar ve güneş enerjisi üslerinden biri.

Merkezi Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan şirkete göre santralde üretilen elektrik, çevre dostu olmasının yanı sıra standart kömür tüketimini yaklaşık 2,96 milyon ton azaltma ve yaklaşık 8,02 milyon tonluk karbondioksit emisyonunu önleme kapasitesine sahip.

CGN Yeni Enerji Holding Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Zhiwu, "Bu rüzgar enerji üssü sayesinde, şirketin Çin'de faaliyette olan yeni enerji üretim tesislerinin kurulu kapasitesinin yıl sonuna kadar 45 milyon kilovata ulaşması bekleniyor" dedi.

Yeni enerjinin rüzgar, fotovoltaik enerji, güneş termal enerjisi, elektrik elde etme ve depolama, enerji depolama ve hidrojen enerjisi gibi alanları kapsadığını belirten Zhang, şirketin ülke genelinde eyalet düzeyindeki 30 bölgeye dağılmış 570'i aşkın yeni enerji üretim tesisinin bulunduğunu söyledi.