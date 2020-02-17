16 Şubat 2020 Haberleri
16 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
17.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:18
- Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı
- Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir
- Fatih Terim'den Lemina açıklaması: Bu hiç iyi bir haber değil
- Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!
- TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek
- Malatyaspor'dan Galatasaray maçının ardından olay paylaşım
- Esed rejiminin saldırıları sonucu muhalif gruplar Halep'ten çekildi
- Gökhan Töre ile Feghouli arasında gerginlik! Bir anda boğazına sarıldı
- Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
- Malatyaspor Başkanı isyan etti: VAR'a neden gidilmiyor
- Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi
- Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 sivil hayatını kaybetti
- CHP kongresinde gergin anlar! Çevik kuvvet müdahale etti
- Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
- İdlib'de rejim güçleri ve muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor!
- Juventus, Brescia'yı rahat geçti
- Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-1 mağlup etti
- Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
- Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
- İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız
- Galatasaray, Malatyaspor'u 1-0 yendi
- Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı
- Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Premier Lig sorusu yarışmacıyı yanılttı
- Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı
- Trabzonspor 9 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu!
- SGK; emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapacak
- Son Dakika: Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
- CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı
- Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
- Alexander Sörloth, Trabzonspor taraftarını mest etti
- Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı
- Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
- Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik
- Galatasaray-Medipol Başakşehir U14 maçında gerginlik
- Uzman çavuş çarşıda bıçaklı saldırıya uğradı
- Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
- Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı
- Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu
- İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu